Олександр Борисенко став депутатом від «Партії твого міста»

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід депутату міської ради Олександру Борисенку, який за відкати дозволяв підприємцям добувати сировину з очолюваного ним полігону твердих побутових відходів.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 29 квітня, посадовця арештували. Він може вийти з-під варти, якщо внесе 665,6 тис. грн застави.

«Також у межах розслідування підозрюваного відсторонено від займаної посади», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, директора комунального підприємства «КАТП-072801», депутата Олександра Борисенка підозрюють в організації схеми на ужгородському сміттєзвалищі у Барвінку. Туди без жодних договорів і контролю допускали сторонніх людей і техніку, які відбирали все, що має цінність – пластикові пляшки, макулатуру, поліетилен тощо.

Сировина не потрапляла на баланс підприємства. Її накопичували, вивозили і передавали приватній компанії, яка перетворювала ресурси на товар і продавала іншим фірмам як офіційну продукцію. Частину прибутку підприємство передавало депутату відкатами.

Посадовцеві інкримінують зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення. Також у березні 2025 року Борисенко отримав підозру за службову недбалість, що призвела до засмічення земельних ділянок Баранинської громади.