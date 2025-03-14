Розмір збитків склав близько пів мільйона гривень.

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Анатолій Ковальчук повідомив про підозру депутату Ужгородської міської ради за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. За засмічення земельних ділянок Баранинської громади директору комунального підприємства КАТП-072801 загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 14 березня, підозрюваний, очолюючи підприємство, яке збирає і вивозить відходи, порушив норми законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Це призвело до засмічення земельних ділянок на території Баранинської громади. Розмір збитків склав близько пів мільйона гривень.

Йдеться про землі поблизу полігону твердих побутових відходів у селі Барвінок на Ужгородщині.

Строк експлуатації сміттєзвалища у Баранинській громаді закінчився. Фото ДСНС

«Директор підприємства був обізнаний, що звалище переповнене та строк його експлуатації давно закінчився, однак не вжив жодних дій для припинення несанкціонованого вивозу сміття туди. Недбалість підозрюваного призвела до збільшення загальної площі полігону за рахунок засмічення прилеглої території і псування земель відходами», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці не називають прізвища депутата. За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, послугами зі збирання відходів в Ужгороді займається комунальне підприємство КАТП-072801, яке очолює депутат Ужгородської міської ради від «Партії твого міста» Олександр Борисенко.

«КАТП-072801» Ужгородської міської ради очолює депутат Олександр Борисенко. Фото Pershij

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, посадовцеві загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.