Громадян Таджикистану тримали у підвалі 3 дні

Мукачівський міськрайонний суд визнав депутатата Великоберезнянської селищної громади Богдана Пеняка винним у розбої та позбавленні волі людей. За пограбунок і тримання у підвалі трьох громадян Таджикистану з їхніми дітьми, депутату призначили 8 років ув’язнення.

Вирок винесли 14 лютого. Йдеться про події, які сталися у листопаді 2019 року. Таксист (його справу розглядають в іншому провадженні) підібрав на території залізничного вокзалу у Львові трьох таджиків з двома малолітніми дітьми і погодився за 400 доларів відвезти на відпочинок у Карпати. По дорозі водій зателефонував своєму знайомому – Богдану Пеняку – і розповів, що везе на Закарпаття туристів з грішми. Останній спланував напад на іноземців.

По дорозі до Великого Березного таксист вийняв пістолет і, направивши на пасажирів, повідомив, що всі вони повинні чітко виконувати його вказівки. Після цього позаду автомобіля зупинився Peugeot, з якого з балаклавами на обличчях вийшли Богдан Пеняк та Миколай Станканич і з погрозами відібрали в іноземців телефони, надягнули на їх голови поліетиленові пакети і змусили їх прямувати до підвалу, який належить батькові Богдана Пеняка. У підвалі обвинувачені змусили громадян Таджикистану зняти одяг і відібрали у них 6,5 тис. доларів.

Потерпілих з дітьми тримали у неволі три дні. Після цього Богдан Пеняк та Миколай Станканич одягнули одному з них на голову поліетиленовий пакет і перевезли до залізничного вокзалу у Перечині, щоб відправити до Києва. На пероні іноземцеві вдалось втекти. Інших громадян Таджикистану разом з дітьми відправили потягом до Львова.

У судовому засіданні Богдан Пеняк не визнав своєї вини і сказав, що не знайомий з потерпілими, а під час слідчого експерименту його впізнали через попередні вказівки працівників поліції.

Богдан Пеняк досі є депутатом Великоберезнянської громади

Заслухавши покази свідків, дослідивши протоколи обшуків та інші матеріали справи, суддя Віктор Гейруш визнав депутата Великоберезнянської ОТГ Богдана Пеняка винним у розбої та позбавленні волі людей і призначив йому 8 років ув’язнення. Справу Миколая Станканича закрили у зв’язку з його смертю. Суд зобов’язав Богдана Пеняка виплатити потерпілим 332 тис. грн завданої шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.