У 2020 році Владислава Пруцкова обрали до Рахівської міської ради від партії «Слуга народу»

Депутата Рахівської міської ради від «Слуги народу» Владислава Пруцкова підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Його затримали на гарячому під час отримання грошей від чергового ухилянта. Депутату загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили ZAXID.NET у Закарпатській обласній прокуратурі 23 вересня, депутата Рахівської міської ради затримали напередодні під час отримання 4,5 тис. доларів за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон.

«Затриманому оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – зазначила речниця прокуратури Катерина Хижняк.

Депутата затримали під час отримання 4,5 тис. доларів. Фото Віталія Глаголи

Правоохоронці не називають прізвища затриманого. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, йдеться про депутата Владислава Пруцкова. У 2020 році його обрали до Рахівської міської ради від партії «Слуга народу».

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, затриманому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.