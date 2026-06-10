Рятувальники за допомогою спеціального обладнання евакуювали з будинку жінку з дитиною

У середу, 10 червня, у центрі Львова на вул. Валовій спалахнула пожежа. Інформацію підтвердила пресслужба ДСНС Львівщини. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Як видно на фото, зайнялась квартира на останньому, четвертому поверсі кам’яниці на вул. Валовій, 4. В цьому ж будинку на першому поверсі розташований магазин Roshen.

Як повідомили в пресслужбі ЛМР, за попередніми даними Галицької адміністрації, займання виникло в одному з хостелів у центрі Львова. Вогонь охопив речі домашнього вжитку. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих і загиблих немає. У повідомленні не зазначають про який хостел йде мова, проте, за цією адресою розташований хостел «El Mundo Apartments».

Як згодом повідомили в ДСНС Львівщини, вранці близько 8:32 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в житловому будинку на вулиці Валова у Львові. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з вікна на 4 поверсі вибивалось полум’я. Вогонь охопив одну з житлових кімнат – горіли речі домашнього вжитку на площі 15 м².

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Пожежа спричинила сильне задимлення в будівлі. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання евакуювали з будинку жінку з дитиною. Близько 8:56 рятувальники ліквідували займання. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці.

Будинок на вул. Валовій, 4 належить колишньому народному депутату від ВО «Свобода» та спонсору цієї політичної сили Ігорю Кривецькому та його бізнес-партнеру Олександру Веремеєнку.

Будівля на вул. Валовій, 4 пам'ятка архітектури місцевого значення. Споруджений будинок у XIX ст. як триповерховий, він має багату історію. З 1878 до 1884 року в так званій кам'яниці Бауровича орендувало приміщення Політехнічне товариство, а до 1892 року тут працювала міська народна школа імені Адама Міцкевича. Будівля поступово змінювала вигляд: у 1884 році з'явився четвертий поверх, у 1897 році архітектори Адольф та Казимир Вайси запроєктували вітрини першого поверху, а в 1933 році архітектор Юзеф Торн провів їхню реконструкцію. Сьогодні будинок вважається характерним зразком львівської житлової архітектури кінця XIX ст.