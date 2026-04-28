Олександру Борисенку загрожує до 6 років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру депутату Ужгородської міської ради від «Партії твого міста» Олександру Борисенку, який за відкати дозволяв підприємцям добувати сировину з очолюваного ним полігону твердих побутових відходів. Це друга підозра посадовцеві, йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 28 квітня, схемою користувалися двоє представників приватного бізнесу. Розмови підозрюваних записали на відео.

«Директор комунального підприємства, чинний депутат міськради, за відкати фактично відкрив полігон для “своїх”. Без жодних договорів і контролю туди допускали сторонніх людей і техніку. На місці організували неофіційне сортування відходів: із загальної маси сміття відбирали все, що має цінність – пластикові пляшки, макулатуру, поліетилен», – розповіли правоохоронці.

Далі ця сировина не потрапляла на баланс підприємства. Її накопичували, вивозили і передавали приватній компанії, яка працює у сфері вторсировини. Через цю структуру ресурси перетворювалися на товар і продавалися іншим компаніям уже як офіційна продукція. Частину прибутку підприємство передавало посадовцю відкатами.

«За підрахунками експертів, упродовж травня 2025 року – квітня 2026 року незаконно вилучено та реалізовано майже 100 тонн пластику, понад 120 тонн макулатури та кілька тонн поліетилену. Загальна вартість цих ресурсів перевищує 660 тис. грн», – зазначили у прокуратурі.

За інформацією сайту Ужгородської міської ради, директором КП «КАТП-072801», яке обслуговує полігон твердих побутових відходів, є депутат Олександр Борисенко. У березні 2025 року він отримав підозру за службову недбалість, що призвела до засмічення земельних ділянок Баранинської громади.

Наразі посадовцеві інкримінують зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення.