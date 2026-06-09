Згодом Володимир Бірюков публічно перепросив у кримських татар за свої висловлювання

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання ворожнечі з боку власника мережі ресторанів «Татарка. Кримська кухня» Володимира Бірюкова. Ресторатор в інстаграмі оприлюднив коментарі з погрозами депортацією кримськотатарського народу. Про це повідомила народна депутатка Таміла Ташева.

Депутатка зазначила, що разом з першим віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком звернулась до правоохоронців через «обурливу» ситуацію навколо «Татарки» та неприйнятні коментарі в інстаграмі з погрозами депортацією кримських татар. За цим фактом Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 КК України, в рамках якого буде надана правова оцінка відповідним коментарям. Санкція статті передбачає штраф від 3400 грн до 8500 грн або обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі до трьох років, з позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади до трьох років.

«Дискримінація та ксенофобія є абсолютно неприпустимими в нашому суспільстві. Ми будуємо правову та цивілізовану державу, де повага до кожної людини, незалежно від її походження, є фундаментальною цінністю. Своєю чергою, подібні цінності не є декларативними, а мають ефективно захищатися законом», – написала Ташева.

Нагадаємо, наприкінці травня кримськотатарська громадська активістка Західа Аділова звинуватила мережі ресторанів «Татарка», «Селям» та одеський ресторан «Кінза» у «знищенні й знеціненні» культури кримськотатарського народу під приводом нібито популяризації.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зокрема, за її словами, сама назва ресторану «Татарка» є маркером «знеособлення жінки корінного народу задля хайпу». Також зауваження жінки лунали до меню закладу, де є страви зі свинини, що забороняє шаріат.

У коментарях під дописом Аділової зібралось багато українців та кримських татар, обурених політикою згаданих закладів. Свої зауваження вони також залишили на офіційній сторінці закладу «Татарка» в інстаграмі. У відповідь на критику власник бізнесу Володимир Бірюков публічно пригрозив кримськотатарському народу новою депортацією.

«Чекаємо з нетерпінням весь народ. Готуйтесь до депортації», – написав Бірюков.

На такі погрози відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Ми нікому не дозволимо глумитися над пам’яттю жертв геноциду кримськотатарського народу, а тим паче – погрожувати його повторенням. Сьогодні, коли Крим – невіддільна частина Української держави та Батьківщина корінного кримськотатарського народу – перебуває під російською окупацією, де щоденно відбуваються репресії і переслідування кримських татар та етнічних українців, погрози новими “депортаціями” мають бути безжально покарані у повній відповідності до національного законодавства України», – написав він.

Після цього Володимир Бірюков публічно перепросив у кримських татар за свої висловлювання.

«Я допустив цієї ночі дуже велику помилку. Я в одному коментарі припустився великої помилки, де звертався до Ніяри Юнусової, кримської татарки, зі словами щодо депортації. Це була особиста сварка у коментарях. І не треба було казати це слово. Я хочу попросити вибачення перед Ніяровою і всім кримськотатарським народом, що допустив це слово взагалі. Я його не знаю, але вимовив. Це мій “косяк”. Я його визнав. Ви мої друзі. Я дуже дружньо ставлюся і до вас, і до Криму, і до України. Цього більше не повториться. Прошу вибачення перед братами, сестрами, не тримайте на мене зла», – сказав Бірюков.