Поліція розслідує погрози депортацією кримських татар від власника ресторанів «Татарка»
На погрози Володимира Бірюкова також відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання ворожнечі з боку власника мережі ресторанів «Татарка. Кримська кухня» Володимира Бірюкова. Ресторатор в інстаграмі оприлюднив коментарі з погрозами депортацією кримськотатарського народу. Про це повідомила народна депутатка Таміла Ташева.
Депутатка зазначила, що разом з першим віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком звернулась до правоохоронців через «обурливу» ситуацію навколо «Татарки» та неприйнятні коментарі в інстаграмі з погрозами депортацією кримських татар. За цим фактом Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 КК України, в рамках якого буде надана правова оцінка відповідним коментарям. Санкція статті передбачає штраф від 3400 грн до 8500 грн або обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі до трьох років, з позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади до трьох років.
«Дискримінація та ксенофобія є абсолютно неприпустимими в нашому суспільстві. Ми будуємо правову та цивілізовану державу, де повага до кожної людини, незалежно від її походження, є фундаментальною цінністю. Своєю чергою, подібні цінності не є декларативними, а мають ефективно захищатися законом», – написала Ташева.
Нагадаємо, наприкінці травня кримськотатарська громадська активістка Західа Аділова звинуватила мережі ресторанів «Татарка», «Селям» та одеський ресторан «Кінза» у «знищенні й знеціненні» культури кримськотатарського народу під приводом нібито популяризації.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зокрема, за її словами, сама назва ресторану «Татарка» є маркером «знеособлення жінки корінного народу задля хайпу». Також зауваження жінки лунали до меню закладу, де є страви зі свинини, що забороняє шаріат.
У коментарях під дописом Аділової зібралось багато українців та кримських татар, обурених політикою згаданих закладів. Свої зауваження вони також залишили на офіційній сторінці закладу «Татарка» в інстаграмі. У відповідь на критику власник бізнесу Володимир Бірюков публічно пригрозив кримськотатарському народу новою депортацією.
«Чекаємо з нетерпінням весь народ. Готуйтесь до депортації», – написав Бірюков.
На такі погрози відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
«Ми нікому не дозволимо глумитися над пам’яттю жертв геноциду кримськотатарського народу, а тим паче – погрожувати його повторенням. Сьогодні, коли Крим – невіддільна частина Української держави та Батьківщина корінного кримськотатарського народу – перебуває під російською окупацією, де щоденно відбуваються репресії і переслідування кримських татар та етнічних українців, погрози новими “депортаціями” мають бути безжально покарані у повній відповідності до національного законодавства України», – написав він.
Після цього Володимир Бірюков публічно перепросив у кримських татар за свої висловлювання.
«Я допустив цієї ночі дуже велику помилку. Я в одному коментарі припустився великої помилки, де звертався до Ніяри Юнусової, кримської татарки, зі словами щодо депортації. Це була особиста сварка у коментарях. І не треба було казати це слово. Я хочу попросити вибачення перед Ніяровою і всім кримськотатарським народом, що допустив це слово взагалі. Я його не знаю, але вимовив. Це мій “косяк”. Я його визнав. Ви мої друзі. Я дуже дружньо ставлюся і до вас, і до Криму, і до України. Цього більше не повториться. Прошу вибачення перед братами, сестрами, не тримайте на мене зла», – сказав Бірюков.