Більше коштів спрямують на затребувані професії

Кабінет Міністрів України підтримав розроблену МОН методику розрахунку вартості освітніх послуг у сфері професійної освіти. Це рішення впроваджує нову модель фінансування професійних коледжів та училищ.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, затверджена методика передбачає закупівлю освітніх послуг у закладів професійної освіти на договірних засадах. Це дозволить перейти до більш гнучкого механізму розподілу коштів та враховувати потреби регіональних ринків праці.

Відтепер органи місцевого самоврядування, які є засновниками більшості професійних закладів освіти, зможуть визначати пріоритетні для розвитку регіону професії та встановлювати відповідні коефіцієнти до вартості навчання. Очікується, що це допоможе спрямовувати додаткове фінансування на підготовку фахівців за найбільш затребуваними спеціальностями.

У міністерстві наголошують, що новий підхід має сприяти не лише ефективнішому використанню бюджетних коштів, а й оновленню освітніх програм відповідно до потреб економіки.

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За словами заступника міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку Дмитра Завгороднього, професійні коледжі отримають можливість фінансування залежно від результатів своєї діяльності. Крім того, новий механізм має забезпечити прозоріший розподіл коштів місцевих бюджетів та уніфікувати розрахунок витрат на підготовку фахівців за різними професійними кваліфікаціями.

Методику затверджено на виконання положень закону України «Про професійну освіту». Документ передбачає, що засновники закладів можуть закуповувати освітні послуги на договірній основі, а їхня вартість визначатиметься за єдиними правилами, затвердженими урядом.

Практичне випробування нової моделі фінансування відбуватиметься в межах експериментального проєкту. Він передбачає реорганізацію комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства та закупівлю освітніх послуг за кошти місцевих бюджетів.