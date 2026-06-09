Військовослужбовці на тилових посадах забезпечують та підтримують фронт

Верховна Рада має розглянути внесення змін до державного бюджету на 2026 рік, що закріплять збільшення мінімального грошового забезпечення для військовослужбовців. Виплати зростуть до 30 тис. грн для всіх у ЗСУ. Водночас багато хто переконаний, що цього все одно недостатньо для тилової служби. Розповідаємо, хто і які надбавки може отримувати поза лінією фронту.

Хто служить в тилу

Дехто вважає, що служба в тилу – менш важлива, адже військовослужбовці тут практично не ризикують життям і здоров’ям. Проте військові в тилу також виконують важливу роботу, зокрема, для забезпечення тих, хто на фронті. Тилові частини можуть займатися, серед іншого:

управлінням;

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військовою підготовкою в навчальних центрах;

логістикою і забезпеченням;

ремонтом та обслуговуванням техніки;

протиповітряною обороною тощо.

Також в тил виводять військових після поранення на фронті – для лікування та реабілітації.

Хто з військових в тилу отримає надбавки

Більшість військовослужбовців, які не перебувають безпосередньо на фронті і не беруть участі в бойових завданнях, отримують лише грошове забезпечення. До запуску реформи Сил оборони йшлося про 20 тис. грн щомісяця, тепер ця сума має зрости до 30 тис.

Лише деякі військовослужбовці в тилу можуть розраховувати на надбавки до зарплати. Йдеться про тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. Це можуть бути, наприклад:

працівників штабів і командувань;

ті, хто проводять інтенсивну підготовку для ведення бойових дій (інструктори);

ті, хто займається всебічним забезпеченням війська в районах бойових дій (логісти);

медики;

діловоди та бухгалтери тощо.

Для першої категорії передбачена надбавка у 50 тис. грн на місяць, для інших – 30 тис. грн на місяць. Проте слід врахувати, що надбавка нараховується пропорційно до кількості днів виконання бойового або спеціального завдання. Тобто якщо йдеться, наприклад, про п’ять днів, то місячна надбавка становитиме орієнтовно 5–8,3 тис. грн.

Також 30 тис. винагороди мають виплачувати тим, хто займається розмінуванням (поза межами районів ведення бойових дій) і протиповітряним прикриттям та наземною обороною об’єктів критичної інфраструктури, пояснюють на сайті «Армія.Inform».

Бойові надбавки

Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території або між позиціями Сил оборони та ворога, можуть розраховувати на місячну надбавку в розмірі 100 тис. грн. Вона так само нараховується пропорційно до кількості днів, проведених на завданні.

Надбавку в 100 тис. грн також отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження:

ракетники;

артилеристи;

підрозділи протиповітряної оборони.

Ці військовослужбовці не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, але час їхньої роботи по ворогу також зараховується для виплати 100 тис. грн винагороди.

Окрім того, за бойові та спеціальні завдання безпосередньо в зоні бойових дій виплачується додатково накопичувальна надбавка в 70 тис. грн за кожні 30 днів.