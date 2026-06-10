Ракета FP-5 Flamingo над Чувашією

Сили оборони України в ніч на 10 червня завдали ударів по російських Чебоксарах, що розташовані приблизно за тисячу кілометрів від українського кордону, а також по Самарі. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та російські чиновники.

У Чебоксарах, столиці Чувашії, місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких над містом здійнявся густий дим.

За даними телеграм-каналу Exilenova+, у Чебоксарах ціллю атаки став завод «ВНИИР-Прогрес», що виробляє компоненти для ударних безпілотників типу «шахед» і ракет «Калібр».

Глава Чувашії підтвердив ракетний удар по Чебоксарах. Наразі російська влада уточнює кількість постраждалих та масштаби пошкоджень. На місцях влучань працюють екстрені служби.

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Востаннє військовий завод атакували у ніч на 5 травня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що по заводу вдарили ракети FP-5 «Фламінго».

Водночас вибухи цієї ночі лунали й у Самарській області. Місцевий губернатор повідомляв про ракетну небезпеку в регіоні.

Згідно з аналізом телеграм-каналу Astra, після атаки дронів загорівся Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Підприємство є одним із найбільших у регіоні та входить до структури «Роснєфті». Попередньої атаки завод зазнав у січні 2026 року.

Місце вибуху в російській Самарі 10 червня (Фото з телеграм-каналу Astra)

Окрім цього, у Ростовській області внаслідок атаки БпЛА загорівся резервуар з паливом.

«У Міллєровському районі збито БпЛА. У результаті падіння уламків на територію цивільного об’єкта сталося загоряння резервуара з паливом. На місце події направлені необхідні сили та засоби екстрених служб. Інформація про постраждалих на wtq момент не надходила. Буде уточнюватися», – заявив російський губернатор.