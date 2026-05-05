Місцеві мешканці зафіксували загоряння в районі заводу

У ніч на вівторок, 5 травня, у російському місті Чебоксари у Чувашії пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали заявили про ракетну атаку, зайнялася пожежа в районі місцевого військового заводу. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що по заводу вдарили FP-5 «Фламінго».

Вночі в російському регіоні оголосили повітряну тривогу, а місцеві мешканці повідомили про вибухи. За даними телеграм-каналу Astra, вибух прогримів в районі заводу «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, розташованих за майже 1000 км від України.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно момент влучання ракети на територію міста. За даними Exilenova+, завод атакували ракетою FP-5 «Фламінго».

Зазначається, що «ВНИИР-Прогресс» виробляє захищені від перешкод навігаційних модулів «Комета» для російських БПЛА, крилатих та балістичних ракет. Завод є ключовим постачальником елементів навігації для російського ВМФ, авіації та бронетехніки.

Також у мережі поширили кадри пошкодженого ТРЦ «МТВ Центр», розташованого у сусідній будівлі від оборонного заводу. За даними місцевої влади, постраждалих немає.

Доповнено 12:45. Володимир Зеленський підтвердив, що по Чебоксарах відбулися пуски FP-5 «Фламінго». Він поширив відео 19-ї бригади «Свята Варвара», на якому видно пуски ракет.

«Українські “фламінго” подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України», – написав президент.

Вже вранці росіяни заявили, що над Чебоксарами літають безпілотники. У місті оголошена повітряна тривога, а місцеві мешканці вже зафіксували влучання.

Крім того, вибухи вночі лунали у Ленінградській області в районі НПЗ «Кірішенєфтєоргсінтез» (КИНЕФ) – найбільший нафтопереробний завод регіону та один із найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію. Внаслідок атаки там зайнялися пожежі, які зафіксували супутники NASA FIRMS.

Загалом повітряна тривога пролунала у 18 регіонах Росії. Про загрозу безпілотників вперше повідомили за 2000 км від України – у Ханти-Мансійському автономному окрузі – Югри.