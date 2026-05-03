Пріморський порт систематично потрапляє під атаки БпЛА

У ніч на неділю, 3 травня, дрони завдали ударів по ключовому нафтоналивному порту росіян у Балтійському морі – порту Приморськ у Лєнінградській області. Пожежу на території порту зафіксували супутники.

На відео, поширених у мережі, місцеві мешканці фільмують проліт безпілотників, які рухалися Лєнінградською областю. Місцеві мешканці повідомляють, що БпЛА атакували район російського міста Приморськ.

Приморськ розташований за 8 км від одного з найбільших нафтоналивних портів Росії та найбільшого обʼєкта такого типу на Балтійському морі. Цей порт є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи. Його пропускна здатність становить до 60 млн тонн нафти щороку.

Супутники NASA FIRMS зафіксували кілька пожеж на території порту. Водночас місцева влада заявила нібито про 59 збитих безпілотників.

Супутники зафіксували загоряння в районі порту

До слова, це не перший раз порт потрапляє під удари безпілотників. Так, Приморськ кілька разів атакували у березні та квітні, там фіксували пожежі та перебої в роботі. Раніше агентство Bloomberg писало, що серія ударів по Приморську та Усть-Лузі, де також розташований нафтовий порт, спричинила різке падіння експорту нафти та значні фінансові втрати для Кремля.