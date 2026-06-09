Національний депозитарій обрав нового керівника

Національний депозитарій України (НДУ), один із ключових елементів інфраструктури фондового ринку, очолить Андрій Супрун, який тривалий час керував профільним напрямом у Національному банку. Про це свідчить повідомлення Наглядової ради НДУ. Однак, як пише «Економічна правда», обставини цього призначення викликали дискусії щодо прозорості конкурсної процедури.

Як працює НДУ і чому посада важлива?

Національний депозитарій є ключовою інфраструктурною установою фондового ринку. Він веде облік прав власності на цінні папери (акції, облігації компаній). Фактично саме в системі депозитарію фіксуються всі зміни власників цінних паперів, коли відбуваються купівля або продаж активів.

Термін «депозитарій» став більш відомим після історії з європейським Euroclear, де заблоковано близько 200 млрд євро російських активів, накопичених до 2022 року.

Відтак управління такою установою потребує не лише менеджерських навичок, а й глибокої експертизи ринку капіталів. Коло кандидатів зазвичай обмежується фахівцями, які вже працюють у системі НДУ або тісно пов’язані з нею.

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Як і чому відбувався конкурс на очільника НДУ?

П’ятирічний контракт попереднього голови правління НДУ Олексія Юдіна завершився 30 грудня 2025 року. Через місяць наглядова рада оголосила конкурс на посаду керівника.

Серед перших кандидатів були чинні члени правління НДУ – Марина Адамовська та Олексій Тарасенко. Однак, після співбесід наглядова рада не визначила переможця, конкурс продовжили, але й новий етап не дав результату. 24 квітня відбулися повторні співбесіди з усіма кандидатами, але рішення знову не ухвалили.

На другому етапі до участі долучилися шестеро претендентів:

Олександр Панченко – ексчлен НКЦПФР;

Сергій Баранов – керівник напряму держборгу Мінфіну;

Тетяна Попович – колишня директорка з ринків капіталів «Сенс Банку»;

Антон Ладний – кандидат, що проживає в Польщі;

Павло Боченко – керівник юридичного департаменту ПФТС;

Микола Максимчук – головний редактор «Економічної правди».

Після чергового раунду співбесід переможця знову не визначили, і термін конкурсу продовжили до 22 квітня.

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25 травня Національний банк звернувся до НДУ з проханням замінити свого представника в наглядовій раді – Андрія Супруна на іншого співробітника НБУ. У той же день Супрун подав документи на участь у конкурсі.

29 травня наглядова рада НДУ визнала його переможцем і направила документи на погодження до НКЦПФР. Щоправда, далі рішення мають затвердити акціонери депозитарію.

У голосуванні не брали участі два представники НБУ через потенційний конфлікт інтересів. Водночас три незалежні члени наглядової ради підтримали кандидатуру Супруна.