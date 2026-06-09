Проєкт переміг на всеукраїнському архітектурному конкурсі у 2023 році

У мікрорайоні На Щасливому в Рівному планують збудувати Собор святого великомученика Георгія Переможця. За задумом авторів, храм поєднає традиційну українську церковну архітектуру із сучасними інженерними рішеннями. Про це у вівторок, 9 червня, повідомив архітектор Дмитро Аранчій.

Концепцію майбутнього собору обрали під час архітектурного конкурсу у 2023 році. Перемогу здобула команда київських архітекторів під керівництвом Дмитра Аранчія. За словами автора проєкту, собор стане одним із перших в Україні православних храмів, виконаних у сучасній архітектурній стилістиці. Будівництво планують розпочати у 2026 році.

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«Ми хотіли вшанувати прадавню традицію, яка прийшла до нас із Візантії та Греції. Оскільки собори завжди були квінтесенцією світової архітектури, ми не бачимо жодних перепон, аби й сьогодні храм залишався в авангарді архітектури», – пояснював архітектор під час презентації проєкту.

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За словами Дмитра Аранчія, команда надихалася традиційними українськими п’ятибанними храмами, коріння яких сягає візантійської архітектури. Водночас зовнішню оболонку споруди спроєктували за принципом мінімальних самонесучих поверхонь, сформованих катенарними (ланцюговими) лініями. Така конструкція забезпечує ефективний розподіл навантаження та стійкість будівлі.

Архітектори передбачили світлий інтер’єр і фасади з виразними вертикальними елементами. Бані продовжуватимуть загальну форму споруди, створюючи цілісну геометрію. Завдяки видовженим перфораціям храм матиме багато природного світла, яке формуватиме всередині своєрідний сакральний візерунок.

«Собор Георгія Переможця поєднує нашу традицію із сучасними досягненнями. Адже надбанням культури стають ті споруди, які переосмислюють історію, додаючи інновації», – зазначив архітектор.

На сайті архітектурного конкурсу вказано, що проєкт став можливим завдяки рішенню власника приватної земельної ділянки передати значну частину території під зведення собору ПЦУ. Імʼя мецената там не вказують. Водночас, за даними видання «Рівне вечірнє», ініціаторами будівництва стала родина Олексія Муляренка – рівненського бізнесмена, у минулому – депутата, секретаря Рівненської міської ради та голови Рівненської ОДА.

Додамо, що Дмитро Аранчій є засновником архітектурної майстерні Aranchii Architects. Він навчався за програмою Design Research Laboratory в Архітектурній асоціації Лондона, є автором книги «Алгоритмічні методи архітектурного формотворення» та викладає обчислювальну архітектуру в Київському національному університеті будівництва і архітектури.