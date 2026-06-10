РФ залучає підліток до скоєння особливо тяжких злочинів проти українських захисників

З початку року правоохоронці зафіксували шість випадків умисних вбивств українських військових на замовлення спецслужб РФ через месенджери. Один із таких злочинів вдалося попередити. Про це в коментарі «Цензор.НЕТ» повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він зазначив, що Росія останнім часом змінює тактику і дедалі частіше залучає підліток до скоєння особливо тяжких злочинів проти українських захисників.

«Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер “Телеграм”, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори», – повідомив голова Нацполу.

Як працює схема

За словами Івана Вигівського, російські спецслужбісти через телеграм й інші месенджери знаходять дівчат, пропонують їм легкий заробіток та дистанційно координують всі їхні дії.

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Серед завдань, які отримують завербовані, – підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом час. Паралельно російські куратори переказують дівчатам гроші на оренду житла, купівлю алкоголю та інші витрати. Також росіяни вказують місця так званих «закладок», звідки виконавиці злочинів беруть метадон.

Надалі під час нібито побачення дівчата пригощають військових алкогольними напоями, до яких раніше вже додали метадон.

Застереження від поліції

За словами Вигівського, саме молодь сьогодні є однією з основних цілей російських вербувальників. Часто вони до кінця не усвідомлюють наслідків своїх дій або сподіваються на швидкий заробіток.

«Громадяни, які погоджуються на співпрацю з представниками держави-агресора нестимуть відповідальність згідно із законом. Водночас необхідно розуміти, що російські спецслужби свідомо використовують таких виконавців як витратний матеріал, не переймаючись їхньою подальшою долею», – сказав він.

Іван Вигівський закликав батьків звертати особливу увагу на спілкування дітей у месенджерах, появу невідомих джерел доходів, отримання коштів від чужих, раптові поїздки, оренду житла або виконання підозрілих доручень.

Також поліція застерігає військовослужбовців бути максимально обережними під час знайомств в інтернеті та повідомляти правоохоронців про будь-які підозрілі ситуації.

Як писав ZAXID.NET, на початку червня поліція затримала 17-річну мешканку Бердичева, яку підозрюють у вбивстві військового ЗСУ. Затримана розповіла, що діяла за вказівками російського куратора.