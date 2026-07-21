Вибухівка мала бути поміщена у дві металеві каструлі, обкладені гайками

Мешканець міста за завданням російських спецслужб виготовив вибухові пристрої, які мав закласти у дворі житлового комплексу. Агента перевербували українські правоохоронці, запобігши теракту.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, 21 липня, виготовити і підірвати саморобні пристрої мав «юнак з маргінального середовища, який тривалий час перебував у розробці російських спецслужб».

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У червні 2026 року йому запропонували за гроші виготовити два дистанційні саморобні вибухові пристрої, начинені 12 кілограмами вибухових речовин та понад пів тисячею болтів.

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Російські куратори надіслали детальний інструктаж щодо закупівлі всіх необхідних складників та їхнього збирання: вибухівку та болти потрібно було помістити у дві металеві каструлі, обкладені зверху гайками. Останні виконували роль шрапнелі для ураження якомога більшої кількості людей під час активації пристроїв.

«За вказівкою російських спецслужб агент мав закласти один вибуховий пристрій між припаркованими у дворі ЖК автомобілями, а інший – неподалік, під сходами комерційного приміщення на першому поверсі. Для маскування – приховати вибухівку у поліетиленових пакетах, а у кількох десятках метрів від них встановити мобільний термінал спостереження», – розповіли у прокуратурі.

Вибухівку на паркінгу планували дистанційно підірвати близько 22:00. Другий підрив планувався вже після прибуття на місце події екстрених служб. Українські правоохоронці на етапі планування теракту перевербували агента, який з того часу діяв під їхнім контролем. Операцію провели контррозвідка СБУ у взаємодії з Національною поліцією та обласною прокуратурою.