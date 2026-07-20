Дипломами відзначили також їхніх педагогів

Двоє учнів, які навчаються в одній школі, побили рекорд України, підтвердивши міжнародний рівень володіння англійською мовою у рекордно юному віці. Про це 20 липня повідомили на Book World Records.

15-річний Артемій Грицай став наймолодшим українцем, який підтвердив найвищий міжнародний рівень англійської мови C2 (Cambridge English: Proficiency).

«Під час міжнародного іспиту він набрав максимальні 220 балів із 220 можливих – абсолютний результат, який свідчить про винятковий рівень володіння мовою. На момент складання іспиту Артемію було 15 років, 8 місяців і 14 днів», – зазначили на сторінці Книги рекордів.

А 12-річна Аріна Сарайкіна встановила рекорд як наймолодша українка, яка підтвердила міжнародний рівень англійської мови B2 (Cambridge English: First). Вона отримала результат у 163 бали.

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Рекорди офійно зафіксували генеральна директорка та засновниця Книги світових рекордів Ганна Крисюк і виконавча директорка Книги світових рекордів Єлизавета Омельченко. Під час церемонії нагородження окремими дипломами відзначили педагогів приватної школи «МрійДій Рибальський».