Українці змагалися серед 300 інших молодих біологів

На Міжнародній біологічній олімпіаді українські школярі здобули чотири медалі – три срібні та одну бронзову. Це найкращий результат української команди на олімпіаді з 2006 року, повідомляє МАН.

Олімпіада відбувалася з 12 до 19 липня у Вільнюсі (Литва). На неї приїхали змагатися 302 найсильніші молоді біологи із 78 країн світу. Україну представили четверо школярів.

Медалі здобули:

срібна – Ярослав Жигалко, учень 10 класу Вишнівського академічного ліцею №1, Бучанський район, Київська область;

срібна – Надія Крупнікова, учениця 11 класу природничо-наукового ліцею №145 Києва;

срібна – Олександр Поровський, учень 11 класу природничо-наукового ліцею №145 Києва;

бронзова – Вікторія Василевич, учениця 11 класу Баришівського ліцею, Броварський район, Київщина.

Керівниками української команди були Андрій Самойлов та Олександр Смірнов.

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