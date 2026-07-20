На міжнародній олімпіаді з біології українські школярі показали найкращий за 20 років результат
Учні здобули три срібні та бронзову медалі
Українці змагалися серед 300 інших молодих біологів
На Міжнародній біологічній олімпіаді українські школярі здобули чотири медалі – три срібні та одну бронзову. Це найкращий результат української команди на олімпіаді з 2006 року, повідомляє МАН.
Олімпіада відбувалася з 12 до 19 липня у Вільнюсі (Литва). На неї приїхали змагатися 302 найсильніші молоді біологи із 78 країн світу. Україну представили четверо школярів.
Медалі здобули:
- срібна – Ярослав Жигалко, учень 10 класу Вишнівського академічного ліцею №1, Бучанський район, Київська область;
- срібна – Надія Крупнікова, учениця 11 класу природничо-наукового ліцею №145 Києва;
- срібна – Олександр Поровський, учень 11 класу природничо-наукового ліцею №145 Києва;
- бронзова – Вікторія Василевич, учениця 11 класу Баришівського ліцею, Броварський район, Київщина.
Керівниками української команди були Андрій Самойлов та Олександр Смірнов.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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