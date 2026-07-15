Представники української команди

12 липня завершилась Міжнародна фізична олімпіада (International Physics Olympiad) – одне з найпрестижніших інтелектуальних змагань з фізики для школярів з усього світу. П’ятеро українців здобули медалі, з них один – мешканець Львова.

Як повідомила Мала академія наук, із 4 до 12 липня в місті Букараманга (Республіка Колумбія) відбулася Міжнародна фізична олімпіада (International Physics Olympiad).

Україну на олімпіаді представляли переможці ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. За підсумками олімпіади команда здобула одну золоту, три срібні та одну бронзову медалі.

Хто з українців здобув медалі на Міжнародній фізичній олімпіаді 2026:

Назарій Вращук , учень 11 класу Комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей», виборов золоту медаль.

, учень 11 класу Комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей», виборов золоту медаль. Микита Возний , учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка, здобув срібну медаль.

, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка, здобув срібну медаль. Артем Крапивін , учень 10 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобув срібло.

, учень 10 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобув срібло. Святослав Лавренюк, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виборов срібну медаль.

учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виборов срібну медаль. Михаїл Рубцов, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобув бронзову медаль.

Керівники української команди – Максим Пашко та Артем Олійник.

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Представники української команди (фото МАН)

«Пишаюся тим, що навіть в умовах повномасштабної російсько-української війни команді Малої академії наук вдається готувати учнів до змагань найвищого міжнародного рівня. Щиро дякую кожному учаснику за наполегливість, щоденну інтелектуальну працю та гідне представлення України на Міжнародній фізичній олімпіаді. Переконаний, що участь у змаганні стане для вас важливим кроком до майбутньої наукової та професійної реалізації, а знайомства та спілкування з учасниками з різних куточків світу надихатимуть на нові інтелектуальні звершення», – наголосив президент Малої академії наук України Станіслав Довгий.