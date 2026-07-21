Псевдореабілітаційні центри діяли у Слобідському та Салтівському районах

У Харкові правоохоронці викрили два псевдореабілітаційні центри, де людей із наркотичною та алкогольною залежностями незаконно утримували, ізолювали від зовнішнього світу та змушували безоплатно працювати. Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру. Про це у вівторок, 21 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Під час обшуків у двох приватних будинках у Слобідському та Салтівському районах правоохоронці звільнили людей, яких, за версією слідства, утримували проти їхньої волі. Слідчі встановили, що мережа діяла близько п'яти років під виглядом благодійної організації, яка нібито займалася реабілітацією людей із наркотичною та алкогольною залежностями. Одночасно в кожному з будинків перебували від 20 до 60 людей.

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За даними слідства, нових «пацієнтів» шукали серед людей із залежностями та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Їхнім родичам обіцяли лікування, за яке щомісяця брали від 5 до 25 тис. грн. Втім, жодної медичної чи психологічної допомоги, як стверджують правоохоронці, людям не надавали. У них відбирали документи, мобільні телефони та гроші, а територію будинків обладнали ґратами й замками, щоб унеможливити втечу. Крім того, людей змушували безоплатно працювати та вивчати релігійні тексти. За непокору їм погрожували й чинили психологічний тиск.

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Діяльністю мережі керував один організатор, а двоє його спільників контролювали утримуваних людей, а ще троє фігурантів – колишні «пацієнти», які стали наглядачами. Усім шістьом підозрюваним інкримінують незаконне позбавлення волі двох або більше людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Прокуратура клопотатиме про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 17 липня правоохоронці викрили схему трудової експлуатації в одному з психоневрологічних будинків-інтернатів Тернопільської області. За даними слідства, директор закладу систематично відправляв підопічних на примусові роботи, а гроші за їхню працю привласнював.