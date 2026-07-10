Батька затримали під час отримання 1500 грн винагороди

Волочиський районний суд Хмельницької області визнав винним місцевого жителя Петра Р., який намагався передати свого 14-річного сина в трудову експлуатацію. Чоловік розкаявся та просив суворо його не карати. Замість пʼяти років позбавлення волі йому призначили іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 7 липня, у березні обвинувачений погодився на пропозицію передати свого сина для трудової експлуатації. За домовленістю 14-річний хлопець мав просити милостиню та мити фари автомобілів, а його батько – отримати за це 2000 грн винагороди.

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Під час телефонної розмови чоловік повідомив номер банківської картки, на яку попросив переказати 500 грн завдатку. Решту суми він мав отримати під час передачі дитини. 32-річного чоловіка затримали вранці 27 березня під час отримання 1500 грн.

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У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив суворо його не карати. Також він повідомив, що перерахував 20 тис. грн на потреби ЗСУ.

Суддя Євгеній Никифоров визнав Петра Р. винним за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена батьками щодо неповнолітнього) та призначив пʼять років позбавлення волі, водночас звільнив його від покарання, встановивши три роки іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.