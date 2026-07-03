Жінці загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили 38-річну мешканку Рівненського району, яка передала трьох своїх дітей для трудової експлуатації. Крім того, жінка залучала 12-річну дочку до продажу наркотиків. Про це у пʼятницю, 3 липня, повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, підозрювана домовилася зі знайомим за 30 тис. грн передати йому двох синів віком 8 і 14 років, а також 12-річну доньку. Діти мали жебракувати та займатися збутом наркотиків. Після їхнього повернення жінка розраховувала отримати ще 30 тис. грн.

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Поліцейські також встановили, що раніше матір уже залучала свою 12-річну доньку до продажу наркотиків. Крім того, вона разом зі знайомими вживала заборонені речовини у присутності дітей.

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24 червня в селищі Клевань підозрювана передала дітей знайомому та отримала обумовлену суму. Одразу після цього її затримали. Працівники служби у справах дітей вилучили трьох неповнолітніх.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучили скляні колби, лампочки з нашаруваннями та пакетик із кристалічною речовиною. Обшуки також провели у людей, в яких, за даними слідства, жінка купувала наркотики.

Поліція провела обшуки вдома у підозрюваної

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 1, 2 і 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, зокрема із залученням малолітньої дитини) та ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми щодо малолітніх, вчинена матір'ю з метою експлуатації). Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав затриманій запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.