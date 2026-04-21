Волинянка намагалася продати шестирічного сина за 25 тис. доларів
Матері загрожує до 15 років ув'язнення
Правоохоронці викрили мешканку Волині, яка намагалася продати шестирічного сина за 25 тис. доларів. Наразі жінка перебуває під вартою, а дитина – під наглядом органів опіки. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 39-річна волинянка після розлучення проживала з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. У березні 2026 року вона знайшла покупця та домовилася продати сина за 25 тис. доларів.
«Чоловік, якому запропонували придбати дитину, звернувся до правоохоронців. Продаж хлопчика відбувся 17 квітня у Луцьку під контролем правоохоронних органів. Одразу після отримання грошей жінку затримали», – повідомили в Офісі генпрокурора.
Матері оголосили підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.
Також правоохоронці нададуть правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку. Наразі шестирічний хлопчик перебуває у притулку під наглядом органів опіки.