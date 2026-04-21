Підозрювану затримали одразу після отримання грошей

Правоохоронці викрили мешканку Волині, яка намагалася продати шестирічного сина за 25 тис. доларів. Наразі жінка перебуває під вартою, а дитина – під наглядом органів опіки. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 39-річна волинянка після розлучення проживала з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. У березні 2026 року вона знайшла покупця та домовилася продати сина за 25 тис. доларів.

«Чоловік, якому запропонували придбати дитину, звернувся до правоохоронців. Продаж хлопчика відбувся 17 квітня у Луцьку під контролем правоохоронних органів. Одразу після отримання грошей жінку затримали», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Матері оголосили підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Також правоохоронці нададуть правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку. Наразі шестирічний хлопчик перебуває у притулку під наглядом органів опіки.