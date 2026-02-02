Володимирський міський суд визнав винним Марка Гученка у трудовій експлуатації українців у Білорусі. Чоловік вербував волинян, обіцяючи високооплачувану роботу, після чого забирав у них документи та змушував працювати задарма. Обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну та зобовʼязали компенсувати потерпілим по 40 тис. грн.

Як йдеться у вироку суду, на початку квітня 2014 року обвинувачений, знаючи про потребу у найманих працівниках на сільськогосподарському підприємстві «Зембінський» у Мінській області Білорусі, почав вербувати жителів Волині для випасу великої рогатої худоби та догляду за тваринами. Потерпілим обіцяли офіційне працевлаштування, легальне перебування, належні умови проживання та зарплату до 10 тис. грн на місяць.

Насправді після переїзду до Білорусі чоловік забирав у людей паспорти, обмежував їхнє пересування та не виплачував заробітну плату. Потерпілих змушували працювати цілодобово, без вихідних і належного харчування. За даними суду, обвинувачений систематично погрожував фізичним насильством і штрафами у вигляді невиплати грошей, а в окремих випадках застосовував силу.

Зокрема, одного з потерпілих він бив руками, ногами та битою, що підтверджується висновком судово-медичної експертизи. Загалом у період із квітня по жовтень 2014 року чоловік експлуатував 11 громадян України, привласнюючи результати їхньої примусової праці.

Суддя Андрій Каліщук визнав Марка Гученка винним за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови 11 потерпілих та зобов’язав обвинуваченого виплатити кожному з них по 40 тис. грн моральної шкоди. Загальна сума компенсацій перевищує 400 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.