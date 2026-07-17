За торгівлю людьми посадовцю загрожує до 12 років увʼязнення

Правоохоронці викрили схему трудової експлуатації в одному з психоневрологічних будинків-інтернатів Тернопільської області. За даними слідства, директор закладу систематично відправляв підопічних на примусові роботи, а гроші за їхню працю привласнював. Про це у пʼятницю, 17 липня, повідомили пресслужби прокуратури та поліції Тернопільщини.

За інформацією правоохоронців, керівник психоневрологічного будинку-інтернату залучав пацієнтів до фізичної праці, яка не була повʼязана з лікуванням чи доглядом. Йдеться про людей віком від 30 до 79 років, які мають психічні розлади та постійно проживають у закладі.

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Слідчі встановили, що мешканців інтернату використовували як безоплатну робочу силу для сільськогосподарських, господарських та інших робіт. Спершу замовники домовлялися безпосередньо з директором, узгоджували дату та обсяг робіт і передавали йому гроші. Після цього керівник давав вказівку медичному персоналу дозволити підопічним залишити територію інтернату.

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«Вартість одного дня такої праці становила від 150 до 450 грн. Усі кошти отримував директор. Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців психоневрологічного інтернату», – повідомили у прокуратурі.

Поліцейські зазначають, що через стан здоровʼя, залежність від персоналу та свій уразливий стан потерпілі не могли відмовитися від виконання робіт або самостійно захистити свої права. Правоохоронці одночасно провели пʼять обшуків за місцем роботи та проживання директора, а також у його автомобілях.

У результаті вилучили службову документацію, особові справи підопічних, військово-облікові документи військовозобовʼязаних пацієнтів, списки недієздатних, медичні документи, папери щодо добровільних внесків підопічних, мобільні телефони, банківські картки, гроші, а також щоденник із записами про людей, яких, за версією слідства, залучали до робіт.

Директора затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми, вчинена щодо кількох людей або з використанням їхнього уразливого стану). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.