Ексгумаційні роботи у Волинській області триватимуть до 7 серпня

Під час ексгумаційних робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька Волинської області науковці виявили останки щонайменше 38 людей. На багатьох черепах зафіксували сліди сильних механічних ушкоджень. Про це в понеділок, 20 липня, повідомило польське Бюро пошуку та ідентифікації.

За даними дослідників, під час розчищення братської могили вони продовжують знаходити нові останки. Загиблих поховали без трун, а тіла були безладно скинуті до спільної могили. Поряд із загиблими знаходять особисті речі – медальйони, хрестики, пряжки, ґудзики та прикраси.

Наразі археологи розчищають верхній шар поховання. Вилучення останків розпочнуть після того, як повністю відкриють усі скелети.

Нагадаємо, ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочали 13 липня. Вони триватимуть до 7 серпня, після чого знайдені останки перепоховають. Ексгумацію проводять у межах домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної памʼяті.

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Як раніше повідомляв ZAXID.NET, польсько-українські пошукові роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочали 22 квітня. Уже першого дня дослідники виявили братську могилу з останками пʼяти людей. Поховання знайшли на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецькій – приблизно за десять метрів від місця памʼяті, де ексгумацію проводили ще у 1992 році.

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30 квітня археологи також виявили ще одне поховання поблизу цвинтаря колишнього села Острівки. У могильній ямі на глибині близько 30 см виявили кістки черепа, таза, ребер і довгі кістки, частина яких була пошкоджена.

Розкопки проводять у звʼязку з подіями кінця серпня 1943 року, коли Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, тоді загинула більшість мешканців, а обидва села були спалені. В Українському інституті національної пам'яті наголошували, що ці роботи є частиною українсько-польського діалогу щодо належного вшанування пам'яті цивільних жертв з обох сторін.