Роботи триватимуть до 1 травня 2026 року

У перший день польсько-українських розкопок на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області виявили братську могилу. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомив Інститут національної памʼяті Польщі.

Поховання виявили на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецькій. Воно розташоване приблизно за десять метрів від місця памʼяті, де у 1992 році проводили ексгумації. На цьому етапі розкопок неможливо оцінити розміри поховання.

Як повідомляє Український інститут національної пам’яті, наприкінці серпня 1943 року (в ніч з 28 на 29 серпня, за іншими даними – 30 серпня) села Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. Згідно з архівними джерелами, більшість мешканців загинула, а самі населені пункти спалили. В УІНП закликали до польсько-українського діалогу для вшанування пам’яті цивільних жертв з обох сторін.

У Міністерстві культури України зазначили, що розкопки триватимуть до 1 травня.

Водночас українські фахівці продовжили пошукові роботи у селі Юречкова в Польщі. Керівник підприємства «Доля» Святослав Шеремета розповів, що 20 квітня там відновили обстеження лісового масиву. У цій місцевості шукають поховання воїнів Української повстанської армії. Перший етап робіт завершили у жовтні, тоді поховань не виявили, а дослідження перенесли на весну.