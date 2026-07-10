Після завершення досліджень знайдені останки перепоховають

У понеділок, 13 липня, на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині розпочнеться новий етап ексгумаційних робіт. Після завершення досліджень знайдені останки перепоховають. Про це 10 липня повідомив Український інститут національної памʼяті (УІНП).

Ексгумацію проводитиме ТОВ «Спеціалізована установа “Волинські старожитності”» за участю польських фахівців – співробітників Інституту національної пам'яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. Роботи триватимуть до 7 серпня.

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Для методичного супроводу досліджень УІНП за результатами тендеру залучив фахівців комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля», які забезпечуватимуть професійний нагляд і консультаційну підтримку.

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Ексгумацію проводять у межах домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної памʼяті.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, польсько-українські пошукові роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочали 22 квітня. Уже першого дня дослідники виявили братську могилу з останками пʼяти людей. Поховання знайшли на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецькій – приблизно за десять метрів від місця памʼяті, де ексгумації вже проводили в 1992 році.

30 квітня археологи також виявили поблизу цвинтаря колишнього села Острівки ще одне поховання. У могильній ямі на глибині близько 30 см знайшли кістки черепа, таза, ребер і довгі кістки, частина яких була пошкоджена.

Розкопки ініціювали у звʼязку з подіями кінця серпня 1943 року, коли Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, тоді загинула більшість мешканців, а обидва села були спалені. В Українському інституті національної пам'яті наголосили, що роботи є частиною українсько-польського діалогу щодо належного вшанування пам'яті цивільних жертв з обох сторін.