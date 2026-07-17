Президент анонсував відкриття архівів щодо Волинської трагедії

Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриє всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, повʼязані з Волинською трагедією. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у пʼятницю, 17 липня.

Рішення щодо відкриття архівів пролунало на тлі загострення українсько-польських відносин через суперечки щодо Волинської трагедії. Президент відзначив суттєву допомогу Польщі на початку повномасштабного вторгнення. Він також наголосив, що Європі необхідні «добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі». Тому президент анонсував кілька рішень у відносинах із Польщею щодо історичних питань, одне з яких – відкриття архівів.

«Домовилися зробити кілька ключових речей. Будуть рішення на дипломатичному напрямку. Будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій ХХ століття на Волині. Будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи, і разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт», – повідомив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив про домовленість з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим про розширення можливостей.

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«Олександр підготує і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті», – йдеться у повідомленні президента.

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Нагадаємо, відносини між Україною та Польщею погіршились після рішення Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Кароль Навроцький назвав цей крок образливим для Польщі й 19 позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.