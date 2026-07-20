Українські дрони уразили майже два десятки енергообʼєктів на окупованих територіях
СБС атакували обʼєкти у Криму, на Донеччині, Луганщині, а також на Херсонщині та Запоріжжі
Військові Сил безпілотних систем уразили ще 19 енергетичних обʼєктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у понеділок, 20 липня.
На відео, оприлюдненому Робертом Бровді, видно моменти уражень енергетичних обʼєктів, що використовуються росіянами, а також пожежі внаслідок атак.
За словами командувача Сил безпілотних систем, від початку липня українські дрони уразили 104 енергетичні обʼєкти росіян. За добу дрони досягли 19 енергообʼєктів росіян на ТОТ у пʼяти українських регіонах.
Зокрема, у Криму СБС уразили 10 електропідстанцій. Йдеться про:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- «Дарсан» в Ялті
- «Соляна» в Керчі
- «Капсель» в Судаку
- «Азовська» в Старому Криму
- «Зоря» в Понизівці
- «Коктебель» в Щебетовці
- «Леніно» в Єди-Кую
- «Насосна-3» в Зеленому Яру
- електростанції в Лучистому, Морському та Привітному
Також дрони уразили енергооб’єкти у Макіївці та Землянках на Донеччині та підстанції в населених пунктах Безгинове, Біла Гора та Денежникове на Луганщині. На Херсонщині СБС уразили електропідстанцію в Широкому, а на Запоріжжі – підстанції в Ганівці та Бердянську.
Зазначається, що до виконання ударів залучили 4 та 9 батальйони «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», 1 окремий центр СБС, 427 окрему бригаду СБС «Рарог», 412 окрему бригаду СБС Nemesis, а також 20 окрему бригаду СБС К-2.