Загалом українські дрони уразили понад сотню енергетичних обʼєктів під контролем росіян

Військові Сил безпілотних систем уразили ще 19 енергетичних обʼєктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у понеділок, 20 липня.

На відео, оприлюдненому Робертом Бровді, видно моменти уражень енергетичних обʼєктів, що використовуються росіянами, а також пожежі внаслідок атак.

За словами командувача Сил безпілотних систем, від початку липня українські дрони уразили 104 енергетичні обʼєкти росіян. За добу дрони досягли 19 енергообʼєктів росіян на ТОТ у пʼяти українських регіонах.

Зокрема, у Криму СБС уразили 10 електропідстанцій. Йдеться про:

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«Дарсан» в Ялті

«Соляна» в Керчі

«Капсель» в Судаку

«Азовська» в Старому Криму

«Зоря» в Понизівці

«Коктебель» в Щебетовці

«Леніно» в Єди-Кую

«Насосна-3» в Зеленому Яру

електростанції в Лучистому, Морському та Привітному

Також дрони уразили енергооб’єкти у Макіївці та Землянках на Донеччині та підстанції в населених пунктах Безгинове, Біла Гора та Денежникове на Луганщині. На Херсонщині СБС уразили електропідстанцію в Широкому, а на Запоріжжі – підстанції в Ганівці та Бердянську.

Зазначається, що до виконання ударів залучили 4 та 9 батальйони «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», 1 окремий центр СБС, 427 окрему бригаду СБС «Рарог», 412 окрему бригаду СБС Nemesis, а також 20 окрему бригаду СБС К-2.