У Липецьку після оголошення ракетної небезпеки виникла пожежа

У ніч на вівторок, 21 липня, кілька російських регіонів опинилися під комбінованою атакою ракет і безпілотників. Вибухи та пожежі фіксували у Липецьку, Бєлгороді, Волгограді, а також повідомляли про роботу дронів у районі Анапи, Маріуполя та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили OSINT-спільноти та російські телеграм-канали.

За попередніми даними, у Липецьку після оголошення ракетної небезпеки виникла пожежа в районі між Липецькою ТЕЦ-2 та територією Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК). Наразі невідомо, чи зазнали ураження сам комбінат або теплоелектроцентраль. НЛМК є найбільшим металургійним підприємством Росії, яке виробляє близько п'ятої частини всієї російської сталі. За даними українських спецслужб, продукція комбінату використовується підприємствами, що виготовляють ракетне озброєння, хоча сама компанія це заперечує.

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Водночас губернатор Липецької області Ігорь Артамонов підтвердив атаку на регіон та його інфраструктуру.

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За його словами, у Липецьку на території виробничих об'єктів на вулиці Передєльській сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, вогонь охопив відкритий майданчик площею близько 2,5 тис м2.

Під ракетний удар також потрапив Бєлгород і населені пункти області. За повідомленнями місцевих пабліків, над містом падали уламки збитих ракет, а в окремих районах зникло водопостачання, що може свідчити про пошкодження енергетичної інфраструктури.

Водночас оперативний штаб Бєлгородської області заявив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Інших деталей щодо наслідків обстрілу там не оприлюднили.

Крім того, у Волгограді вночі оголошували ракетну небезпеку. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та звуки сирен, однак інформації про можливі ураження чи руйнування наразі немає.

Також безпілотники фіксували в районі Анапи, тимчасово окупованого Маріуполя та Криму, де вночі також лунали вибухи. Інформація про наслідки атак уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 20 липня, Московська область зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників. За словами мера Москви Сєргєя Собяніна, регіон атакували понад 400 БпЛА.