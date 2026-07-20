Українські військові з прапорами після зачистки будівлі у Костянтинівці

У понеділок, 20 липня, 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» прокоментував поширені російською стороною відео із захопленими українськими військовими в Костянтинівці, які перед цим показали українські прапори після зачистки у місті.

Напередодні полк оприлюднив кадри зачистки Костянтинівки, на яких українські військові встановлюють державні прапори. Згодом волонтер Сергій Стерненко поширив ще одне відео, зазначивши, що бійців 425-го полку змусили записати його після завершення операції.

«Військових 425-го ОШП “Скеля” змусили зняти відео із фотографіями Сирського та президента на прапорах України з нагоди зачистки Будинку культури у Костянтинівці», – написав він.

Пізніше Міністерство оборони Росії опублікувало відео з двома українськими військовими, заявивши, що вони перебувають у полоні. Російська сторона назвала їхні імена – Євгеній Мосін та Сергій Столярський. Водночас OSINT-спільнота «КіберБорошно» підтвердила, що обидва є військовослужбовцями одного зі штурмових батальйонів 425-го ОШП «Скеля».

У заяві полку зазначили, що знають про поширену російськими ресурсами інформацію щодо полону своїх військовослужбовців, наразі триває встановлення всіх обставин інциденту. Через безпекові причини деталі операції у Костянтинівці не розголошують.

У «Скелі» наголосили, що російська пропаганда намагається видати окремий епізод бою за доказ провалу всієї операції.

«Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою», – заявили військові.

У полку також підкреслили, що полон побратимів є болючою звісткою, однак головне – вони залишилися живими, і підрозділ сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому.

Крім того, у «Скелі» повідомили, що під час тих самих боїв українські військові також захопили в полон двох російських окупантів. За словами військових, це свідчить про інтенсивність боїв і підтверджує, що ситуацію не можна оцінювати лише за одним епізодом.

«Війна не складається лише з перемог. Успішне виконання бойового завдання не означає відсутності втрат. Після будь-якої зачистки противник намагається повернути втрачені позиції та проводить контратаки», – наголосили у полку.

Військові закликали українців не поширювати російські інформаційні маніпуляції, зазначивши, що демонстрація військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку українського підрозділу.

Нагадаємо, 3 липня Кремль заявив про нібито окупацію Костянтинівки на Донеччині. Однак українські військові спростували це повідомлення. Зокрема, командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін у коментарі hromadske підтвердив, що росіяни проникають у місто малими групами, однак українські бійці їх виявляють та ліквідовують.

4 липня Володимир Зеленський відреагував на заяви росіян про нібито окупацію Костянтинівки та запропонував Владіміру Путіну зустрітися у Костянтинівці.