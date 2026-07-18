ЗСУ повністю зачистили Костянтинівку від росіян

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» заявив про зачистку Костянтинівки Донецької області від російських військових. У суботу, 18 липня, бійці опублікували відео, на якому розгорнули прапор України у місті.

Полк «Скеля» опублікував відео із кадрами зачистки міста від окупантів. Українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських сил, після чого розгорнули у місті прапор України. Захисники зазначили, що операцію виконали за наказом президента Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Пане президент, пане Головнокомандувачу, маємо честь доповісти, що 425 полк “Скеля” виконав бойове завдання. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором», – заявили бійці «Скелі».

Нагадаємо, 3 липня Кремль заявив про нібито окупацію Костянтинівки на Донеччині. Однак українські військові спростували це повідомлення. Зокрема, командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін у коментарі hromadske підтвердив, що росіяни проникають у місто малими групами, однак українські бійці їх виявляють та ліквідовують. Тоді, за його словами, у Костянтинівці перебувало приблизно 120 росіян.

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4 липня Володимир Зеленський відреагував на заяви росіян про нібито окупацію Костянтинівки та запропонував Владіміру Путіну зустрітися у Костянтинівці.

Водночас речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що для зустрічі з Владіміром Путіним президент України має приїхати до Москви.