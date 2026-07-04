Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Костянтинівці

Володимир Зеленський відреагував на заяви Владіміра Путіна про нібито окупацію Костянтинівки у Донецькій області. Президент України запропонував російському диктатору зустрітися у Костянтинівці. Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі у суботу, 4 липня.

«Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину… Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», – зазначив Володимир Зеленський.

Про нібито окупацію Костянтинівки Путін заявив у пʼятницю, 3 липня, під час відвідування допоміжного пункту управління об'єднаного угруповання військ Росії. Однак Україна цю інформацію спростовує.

Командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін у коментарі hromadske підтвердив, що росіяни продовжують проникати у місто малими групами, однак українські військові їх виявляють та ліквідовують.

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«Це не відповідає дійсності. Вони дуже люблять так заявляти. Противник у Костянтинівці є. Він керований, але це окремі точки, де перебувають по одному-два військовослужбовці, яких ми в міру виявлення знищуємо», – сказав Олександр Бакулін.

За словами Олександра Бакуліна, наразі у Костянтинівці перебувають приблизно 129 російських піхотинців. Таку ж цифру Олександр Бакулін озвучував 13 червня.

Нагадаємо, 29 червня Володимир Зеленський повідомив, що Владімір Путін визначив для російської армії новий кінцевий термін захоплення Донеччини – до 31 грудня 2026 року. Президент України зазначив, що Путін уже 15 разів переносив терміни захоплення Донецької області.