Путін визначив новий дедлайн для окупації Донеччини

Російський диктатор Владімір Путін встановив для своєї армії новий кінцевий термін захоплення Донеччини. Очільник Кремля хоче окупувати регіон до 31 грудня 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення в понеділок, 29 червня.

Володимир Зеленський зазначив, що на Донеччині наразі зафіксовано найбільшу кількість російських штурмів. За його словами, Путін одержимий захопленням регіону, однак ці спроби не дають результату. Президент звернув увагу, що за час повномасштабного вторгнення російський диктатор уже 15 разів визначав для своєї армії «кінцевий термін» захоплення Донецької області та всього Донбасу.

«У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік – знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати Президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що якщо Путін не погодиться завершити війну, цей термін також доведеться перенести. За словами Зеленського, через небажання російського диктатора припинити бойові дії Росія може втратити ще мільйон військових.

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Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжує докладати зусиль для досягнення миру. Зокрема, Київ передав Росії нові пропозиції щодо врегулювання війни, однак Москва відкинула і їх.

«Мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі. Вже всі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати», – наголосив президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що протягом наступних тижнів запланована активна робота з партнерами України «заради наближення миру». За його словами, Київ очікує позитивних відповідей на свої запити від «Групи семи» та «Коаліції охочих», однак деталей не розкрив.

Нагадаємо, 28 червня в інтерв'ю російському телеканалу «Вести» Владімір Путін заявив, що Україна пропонувала відмовитися від далекобійних ударів та обмежити бойові дії чотирма областями – Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. Однак, за словами російського диктатора, Київ нібито прагне таким чином скоротити протяжність лінії фронту, тому Москва відхилила цю пропозицію.

Крім того, очільник Кремля заявив, що його мета залишається незмінною – повна окупація Донбасу, а також Запорізької та Херсонської областей, які в Росії називають «новоросією». Водночас російські війська досі не змогли повністю захопити жодну з цих областей.