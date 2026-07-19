Простір відкрили за участі доньки Ірини Фаріон Софії Особи та міського голови Андрія Садового

В неділю, 19 липня, до других роковин смерті Ірини Фаріон у Львові відкрили простір її пам’яті, повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Львова Андрій Садовий. Простір розташований у дворі на вул. Масарика, 3, де мовознавиця отримала смертельне вогнепальне поранення.

У центрі простору розташована мідна стела, на чотирьох гранях якої прорізані слова, з якими пов’язане життя Ірини Фаріон: мова, воля, нація, сила, а крізь них видно камінь із двадцятьма її висловами. Простір створила команда Guess Line Architects.

«Це не пам’ятник, біля якого раз на рік залишають квіти. Його треба читати, досліджувати й щоразу відкривати по-новому. Мідь і камінь змінюватимуться під впливом часу та світла. Слова залишатимуться», – прокоментував Андрій Садовий.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 липня 2024 року біля власного дому на вул. Масарика у Львові Ірина Фаріон зазнала смертельного вогнепального поранення. Попри зусилля лікарів, того ж вечора, вона померла у лікарні. 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві – 19-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка. Судовий процес у справі про вбивство Ірини Фаріон триває досі.

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