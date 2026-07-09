Вʼячеслав Зінченко подав заяву про відмову держзахисниці

У четвер, 9 липня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Під час засідання нова державна адвокатка Зінченка Діана Кара клопотала, щоб замість неї до захисту повернули попередню адвокатку Ларису Криворучко. Втім суд вирішив, що інтереси обвинуваченого представлятимуть дві захисниці.

На засідання не прийшла донька Ірини Фаріон Софія Особа, її інтереси представляла адвокатка Наталія Романик, яка долучилася онлайн. Також у режимі відеозв’язку мала брати участь попередня адвокатка Зінченка Лариса Криворучко, яка в день засідання просила суд про таку можливість, однак до засідання вона не приєдналася.

Через призупинення адвокатської діяльності Лариси Криворучко В’ячеславу Зінченку призначили державну захисницю – адвокатку Діану Кару. Під час засідання Зінченко повідомив, що йому відомо про відновлення повноважень Криворучко, та заявив, що хоче, аби вона надалі представляла його інтереси. Також Зінченко подав заяву про відмову від державної адвокатки.

Адвокатка Кара Діана. Фото ZAXID.NET

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Діана Кара підтримала позицію обвинуваченого та попросила суд припинити її участь у справі, повернувши до захисту Ларису Криворучко.

Натомість прокурор Дмитро Петльований виступив проти того, щоб Криворучко була єдиною захисницею Зінченка. Він зазначив, що її участь у справі виходить за межі нормальних термінів захисту, оскільки через неодноразове призупинення її адвокатської діяльності засідання у справі доводилося відкладати.

Також прокурор звернув увагу, що за весь час захисту Зінченка адвокатка лише один раз відвідала його у СІЗО. За словами прокурора, постає питання, чи можна вважати такий захист належним.

Після обговорення суд вирішив залишити Ларису Криворучко захисницею В’ячеслава Зінченка, але водночас долучити до справи державну адвокатку Діану Кару. Таким чином надалі обвинуваченого представлятимуть дві адвокатки.

Після оголошення рішення суду Діана Кара відмовилася коментувати журналістам свою подальшу участь у захисті Зінченка.

Наступне засідання у справі відбудеться на 7 серпня об 11:00.

За даними аналітичної системи YouControl Кара Діана є власницею адвокатського бюро «Кара та Право», яке зареєстроване у грудні 2025 року у Кременці Тернопільскої області. Сама ж Діана Кара зареєстрована як юридична особа з 2024 року. Адвокатка активно веде соцмережі, зокрема в інстаграмі у неї понад 10 тис. підписників, а у тіктоці – 14 тис.