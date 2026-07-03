У суді Зінченко заявив, що хоче, щоб надалі його захищала Криворучко

У п’ятницю, 3 липня, у Шевченківському районному суді продовжили розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Під час засідання суд ухвалив відсторонити адвокатку Ларису Криворучку від захисту Зінченка після припинення її права на адвокатську діяльність. Про це повідомило «Суспільне».

На черговому засіданні у справі Вʼячеслава Зінченка прокурор Дмитро Петльований зазначив, що станом на 3 липня у Єдиному реєстрі адвокатів України в досьє 42-річної адвокатки Лариси Криворучко досі є відмітка про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Відтак, за його словами, відповідно до ч.2 ст.45 КПК України вона не може представляти інтереси обвинуваченого. Після цього прокурор Дмитро Петльований звернувся до суду з проханням надати Зінченку щонайменше три робочі дні для пошуку нового захисника, наголосивши, що адвокатка Лариса Криворучко більше не має права брати участь у процесі.

Натомість адвокатка Лариса Криворучко, яка була присутня на засіданні онлайн, зазначила, що до початку засідання вона подала до суду рішення Рівненського окружного адміністративного суду у своїй справі, апеляційні скарги, картки руху справи та інші документи. Тому, за її словами, вона має право продовжувати захист обвинуваченого.

«Відтак станом на зараз я маю законне право здійснювати захист незаконно обвинуваченого Зінченка. Це раз. Друге – чи вживала я заходи щодо внесення відомостей до ЄРАУ? Ваша честь, безумовно. Я направляла численні заяви на Раду адвокатів України. Красник, керівник Секретаріату Ради адвокатів України, повідомив, що ухвали, які надіслані з підсистеми ЄСІТС “Електронний суд” з протоколом створення та перевірки КЕПу, є неналежним документом для внесення відомостей в ЄРАУ. Хоча ми розуміємо, що це неправда. Зараз мною подано позов до суду до Ради адвокатів України як тримача ЄРАУ про визнання їхніх дій неправомірними» – заявила Криворучко.

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Зокрема, під час засідання В’ячеслав Зінченко повідомив, що хоче, щоб надалі його захищала адвокатка Криворучко. Після виходу з нарадчої кімнати суд постановив припинити повноваження адвокатки Лариси Криворучко щодо здійснення захисту обвинуваченого В’ячеслава Зінченка у кримінальному провадженні. Водночас колегія суддів ухвалила призначити Зінченку нового захисника через Західний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги та забезпечити його участь у наступному судовому засіданні. Також він може укласти угоду з приватним адвокатом.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що київській адвокатці Ларисі Криворучко зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики терміном на 1 рік. Відповідне рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів (КДКА) Вінницької області. Однак 15 червня адвокатка повідомила на фейсбук-сторінці, що суд зупинив дію рішення КДКА Вінницької області від 5 червня, і вона продовжує здійснювати адвокатську діяльність.

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До слова, у травні 2025 року її вже позбавляли права займатися адвокатською діяльністю через використання в суді завідомо підробленого документа в справі так званих «УДОшників Порошенка».