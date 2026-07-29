Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті, 28 липня 2026 рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що попросив президента США Дональда Трампа надати екстрений «зимовий пакет» з ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, щоб допомогти запобігти атакам Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це він сказав в інтерв’ю американському онлайн-виданню Axios, оприлюдненому 29 липня.

За його словами, під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня Трамп пообіцяв Зеленському, що спробує допомогти з ракетами-перехоплювачами, однак зазначив, що це складно через потребу в цих боєприпасах у війні США та Ізраїлю проти Ірану.

Окремо Зеленський заявив, що Трамп погодився продовжити роботу з ліцензіями для України на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot за ліцензією США.

Український президент нагадав, що мав зустрічі з представниками американських оборонних компаній Lockheed Martin та Raytheon, які виробляють ракети-перехоплювачі для системи ППО Patriot. Якщо Україна отримає ці ліцензії, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від одного до п’яти років, зазначив Зеленський.

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«Цей графік не працює. (…) Нам потрібні були Patriot ще вчора», – сказав український президент.

Він наголосив, що хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot до початку зими. Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи досвідом зі США в обмін на боєприпаси.

Президент заявив, що він та американські оборонні компанії також вивчають можливість модифікації балістичних ракет українського виробництва та перетворення їх на протиракетні перехоплювачі з можливостями, подібними до ракет для системи ППО Patriot. За його словами, це буде «швидше і дешевше».

Нагадаємо, 8 липня під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».

15 липня онлайн-видання Kyiv Independent повідомило, що США вже почали видачу Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Зокрема, журналісти зазначили, що компанія-виробник підтримує надання Україні відповідної ліцензії.

23 липня Зеленський повідомив, що Україна вироблятиме ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони Patriot у співпраці з однією з найбільших оборонних компаній у світі – Raytheon.