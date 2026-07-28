В Одесі вдруге за день вибухнув автомобіль

В Одесі вдруге за день вибухнув автомобіль. Перший вибух стався вранці у Пересипському районі, а другий інцидент – у Київському районі міста. Про це у вівторок, 28 липня, повідомили у Нацполіції Одеської області та Службі безпеки України.

Другий автомобіль вибухнув під час руху близько 19:30 на проспекті Небесної Сотні біля кута з проспектом Ярослава Мудрого. Внаслідок детонації водій кросовера загинув на місці, а його пасажирку госпіталізували до лікарні з травмами.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до її вчинення», – йдеться у повідомленні СБУ.

У поліції зазначили, що правову кваліфікацію події нададуть після з'ясування всіх обставин.

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Нагадаємо, перший вибух автомобіля стався приблизно о 08:00 у дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Внаслідок детонації 49-річний водій кросовера отримав травми.