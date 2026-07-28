Йдеться про комплекс у парку імені Михайла Чекмана

Господарський суд Хмельницької області відкрив справу за позовом прокуратури про демонтаж незаконно встановленої огорожі навколо будівлі Олександра Крупи у парку імені Михайла Чекмана.

Йдеться про територію поруч з відомим раніше дискоклубом «Зоряна ніч», будівлю якого у листопаді 2020 року купив син тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи – Олександр Крупа. Зараз він володіє 75% власності, ще 25% належать його дружині – Катерині Крупі.

Після купівлі обʼєкта нові власники отримали в користування земельну ділянку, однак мали право лише на реконструкцію будівлі без зміни її цільового призначення. Натомість родина Круп розпочала будівництво готельно-ресторанного комплексу.

Частина забудови вийшла за межі відведеної земельної ділянки та розмістилася на території міського парку. Самовільно зайняту територію огородили парканом довжиною понад 237 метрів.

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«Прокурор стверджує, що самовільно захоплено частину земельної ділянки природно-заповідного призначення площею 0,21 га. Земля засмічена будівельними відходами під час “реконструкції” та не передавалася Хмельницькою міською радою відповідачам», – йдеться в ухвалі суду від 20 липня.

Суддя Господарського суду Людмила Субботіна відкрила провадження у справі демонтажу паркану, призначивши підготовче засідання на 20 серпня.

Зазначимо, генеральним підрядником реконструкції будівлі родини Круп у парку імені Михайла Чекмана є компанія «Поділля-Інвест Сіті» хмельницького бізнесмена Івана Прокопченка.

У 2016 році фірма одержала підряд на реконструкцію системи очищення стоків Хмельницького госпіталю ветеранів війни вартістю майже 11,7 млн грн. У 2017–2018 рр. «Поділля-Інвест Сіті» отримало 6,8 млн грн за виконані роботи, однак правоохоронці встановили, що деяке обладнання було відсутнє, а інше закуплялося через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, внаслідок чого з бюджету області привласнили 1,8 млн грн.

Дружина Івана Прокопченка у 2021–2024 роках працювала у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та звільнилася у розпалі скандалу з незаконним збагаченням родини свого шефа – Олександра Крупи.

Нагадаємо, у 2024 році під час обшуків у екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи знайшли 6 млн доларів та фіктивні документи для ухиялнтів. Її відправили в СІЗО, з якого вона вийшла у вересні 2025 року, внісши 20 млн грн застави, пізніше з неї зняли електронний браслет. НАБУ встановило, що навіть після оголошення підозри родина Крупи продовжувала вивозити готівку за кордон. Йдеться про понад 2,9 млн доларів та майже 500 тис. євро.