У 2020 році Олександр Крупа придбав диско-клуб у парку імені Чекмана

Правоохоронці розслідують незаконне будівництво на території природно-заповідного фонду в центральному парку Хмельницького. Йдеться про будівлю колишнього диско-клубу, яку у 2020 році придбав син тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Про це в середу, 1 липня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Будівля колишнього диско-клубу площею понад 1,3 тис. м2 розташована на території парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого значення імені Михайла Чекмана. Після купівлі обʼєкта нові власники отримали в користування земельну ділянку, однак мали право лише на реконструкцію будівлі без зміни її цільового призначення.

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За даними слідства, замість реконструкції на ділянці розпочали будівництво готельно-ресторанного комплексу. Крім того, частина забудови вийшла за межі відведеної території та зайняла землю міського парку. Самовільно захоплену ділянку огородили парканом.

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За клопотанням ДБР суд наклав арешт на обʼєкт, щоб унеможливити його відчуження та забезпечити збереження речового доказу. Будівельні роботи зупинили, а забудовнику видали припис про усунення порушень.

У ДБР зазначили, що будівлю у листопаді 2020 року придбав син тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК. З відкритих джерел відомо, що на той час цю посаду обіймала Тетяна Крупа, а покупцем був її син Олександр Крупа, тодішній очільник Головного обласного управління Пенсійного фонду. Згідно з його декларацією, клуб коштував понад 1,3 млн грн, а співвласницею активу на 25% є його дружина Катерина Крупа.

Наразі слідчі встановлюють роль усіх причетних до незаконного будівництва, а також перевіряють законність виділення земельної ділянки та проведення будівельних робіт.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), а також ч. 1 і ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Олександр Крупа є сином колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. У жовтні 2024 року працівники ДБР та Офісу генпрокурора викрили посадовицю за підозрою у незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї та членів родини виявили готівку в різних валютах на суму, еквівалентну понад 6 млн доларів, а також коштовності та майно. Після цього Тетяну Крупу взяли під варту, а розслідування охопило можливі зловживання під час встановлення інвалідності прокурорам Хмельницької області.

Після розголосу Олександр Крупа звільнився з посади начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Згодом НАЗК повідомило, що виявило в його деклараціях ознаки недостовірних відомостей на понад 44 млн грн. Крім того, у червні 2026 року правоохоронці повідомили про підозру його дружині Катерині Крупі в декларуванні недостовірної інформації, оскільки вона приховала майже 20 млн грн на рахунку в австрійському банку.