Українці найчастіше замовляли авто з США

З початку 2026 року українці імпортували 169,1 тис. легкових автомобілів загальною вартістю майже 96,6 млрд грн. Понад 70% усіх ввезених машин були вживаними. Про це повідомила Державна митна служба. За даними митників, саме вживані автомобілі забезпечили найбільші надходження до бюджету – 17,7 млрд грн митних платежів. Від імпорту нових легковиків держава отримала ще 14,4 млрд грн.

Найпопулярнішими серед українців залишаються бензинові автомобілі – вони становили 54,5% від загальної кількості імпортованих авто. На другому місці опинилися дизельні моделі (20,3%), які випередили як електромобілі (13%), так і гібриди (12,1%).

Водночас найдорожчими виявилися гібридні автомобілі – їхня середня вартість становила майже 27 тис. доларів. Для порівняння, середня ціна дизельного авто сягнула 16 тис. доларів, електромобіля –понад 10 тис. доларів, а бензинового автомобіля – близько 9 тис. доларів.

Найбільше митних платежів принесли бензинові автомобілі – 14,6 млрд грн. Від дизельних моделей до бюджету надійшло 8,4 млрд грн, від гібридів – 7,1 млрд грн, а від електромобілів – 2 млрд грн.

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Загалом за перше півріччя 2026 року імпорт легкових автомобілів приніс державному бюджету 32,1 млрд грн митних платежів.

Автомобілі в Україну завозили більш ніж із 50 країн, але найбільшими постачальниками залишаються США, звідки імпортували 73,2 тис. автомобілів (43% від загального обсягу), Німеччина – 17,3 тис. (10%) та Польща – 14,6 тис. (9%). Разом на ці три країни припадає 62% усіх ввезених із початку року легковиків.

До слова, у 2025 році українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легкових автомобілів із США. Такі машини становили 22% від усіх уживаних авто, які вперше зареєстрували в Україні впродовж року. Також ZAXID.NET писав, що у 2025 році українці купили майже 29 300 легкових автомобілів із Китаю. Вони зайняли 29,5% ринку нових легковиків, при цьому більшість – 91% – електромобілі.