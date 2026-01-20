Tesla очолила рейтинг найпопулярніших авто зі США

У 2025 році українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легкових автомобілів із США. Такі машини становили 22% від усіх уживаних авто, які вперше зареєстрували в Україні протягом року. Про це повідомляє «Укравтопром».

Порівняно з 2024 роком, попит на автомобілі з американського ринку зріс на 48%. Середній вік уживаних авто зі США, які торік поповнили український автопарк, становив близько 5 років року.

Найбільшу частку серед імпортованих уживаних «американців» зайняли електромобілі – 52%. Далі йдуть бензинові авто (34%), гібриди (7%), дизельні машини (4%) та автомобілі з газобалонним обладнанням (3%).

До п’ятірки найпопулярніших вживаних автомобілів американського виробництва в Україні у 2025 році увійшли:

Tesla Model Y (10 342 реєстрації),

Tesla Model 3 (9 106),

Ford Escape (3 796),

Tesla Model S (3 075)

Chevrolet Bolt (2 965 авто).

До слова, у 2025 році українці купили майже 29 300 легкових автомобілів із Китаю. Вони зайняли 29,5% ринку нових легковиків, при цьому більшість – 91% – електромобілі.