Попит на вживані автомобілі зі США в Україні зріс майже на 50%
Понад половину імпорту склали електромобілі
У 2025 році українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легкових автомобілів із США. Такі машини становили 22% від усіх уживаних авто, які вперше зареєстрували в Україні протягом року. Про це повідомляє «Укравтопром».
Порівняно з 2024 роком, попит на автомобілі з американського ринку зріс на 48%. Середній вік уживаних авто зі США, які торік поповнили український автопарк, становив близько 5 років року.
Найбільшу частку серед імпортованих уживаних «американців» зайняли електромобілі – 52%. Далі йдуть бензинові авто (34%), гібриди (7%), дизельні машини (4%) та автомобілі з газобалонним обладнанням (3%).
До п’ятірки найпопулярніших вживаних автомобілів американського виробництва в Україні у 2025 році увійшли:
- Tesla Model Y (10 342 реєстрації),
- Tesla Model 3 (9 106),
- Ford Escape (3 796),
- Tesla Model S (3 075)
- Chevrolet Bolt (2 965 авто).
До слова, у 2025 році українці купили майже 29 300 легкових автомобілів із Китаю. Вони зайняли 29,5% ринку нових легковиків, при цьому більшість – 91% – електромобілі.