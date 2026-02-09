«Укрпошта» планує встановити агентські точки видачі посилок

«Укрпошта» повідомила про плани запустити агентські точки з видачі посилок, які працюватимуть у кафе, магазинах та інших місцях обслуговування. Такі нові точки можуть з’явитися вже наприкінці першого кварталу 2026 року, розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський, пише «Інтерфакс-Україна».

«З нами підписують договір на видачу посилок, ми їм оплачуємо кожну видачу. Це не тягне за собою капітальних витрат і дорогих ремонтів. І все ж, найкраще – це швидко збільшити мережу, щоб клієнтам було зручно і вигідно отримувати посилки», – пояснив Смілянський.

За його словами, наразі проєкт перебуває на етапі тестування: жителі Києва вже можуть отримувати посилки в дев’яти пілотних точках.

«Ми стежитимемо за якістю, щоб підтримувалася якість видачі посилок, щоб усі правила, які мають бути виконані, були виконані. І далі будемо залучати нових партнерів», – підкреслив Смілянський.

Крім того, «Укрпошта» планує встановити близько 1 тис. поштоматів, а також оновити мобільний застосунок. У компанії сподіваються, що це дасть змогу клієнтам керувати посилками у зручний для них спосіб, зокрема перенаправляти відправлення до інших відділень або поштоматів.

Як писав ZAXID.NET, компанія «Укрпошта» провела ребрендинг, з нагоди 32-річчя компанії. Зокрема, компанія змінила логотип та шрифт.