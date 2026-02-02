Попередній логотип компанія використовувала вісім років

Компанія «Укрпошта» провела ребрендинг, змінивши логотип та шрифт. Про це повідомили у понеділок, 2 лютого, у пресслужбі «Укрпошти». Замість жовтого символу геолокації компанія впроваджує жовтий поштовий ріжок у формі літери «У». Бренд оновили з нагоди 32-річчя компанії.

Над оновленим брендом «Укрпошти» працювала українська компанія Spiilka Design Büro.

«Оновлюючи стиль бренду, дизайнери посилили його українську ідентичність. У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру “У”. Літеру, з якої починається Україна. Також повернули комбінацію синього та жовтого кольорів і створили нові шрифти на основі української поштової естетики», – повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

У компанії розповіли, що новий шрифт пошти створили на основі українських поштових марок різних історичних періодів. При створенні шрифту автори надихалися типографією часів УНР та марками художника Георгія Нарбута.

Оновлений бренд «Укрпошти» впроваджуватимуть поступово у цифрових та фізичних каналах компанії. Спершу зміни торкнуться застосунку «Укрпошти», а згодом – поштоматів, авто та форми співробітників.

Зазначається, що попередній бренд залишиться на рекламних вивісках та рекламних носіях – у пресслужбі компанії пояснили, що не будуть витрачати зайві гроші на зміну дизайну. «Укрпошта» наголосила, що ребрендинг став фіналом масштабної внутрішньої трансформації.

«За останні роки компанія повністю автоматизувала сортувальні лінії, що дозволило досягти 95-98% вчасної доставки. Запустила оновлений застосунок “Укрпошта 2.0”, у якому оформлення відправлень і трекінг займають лічені секунди. Компанія також масштабує мережу власних поштоматів для отримання посилок 24/7 поруч із домом та оновлює автопарк попри виклики повномасштабної війни», – йдеться у повідомленні компанії.

У пресслужбі «Укрпошти» нагадали, які були логотипи компанії протягом її існування:

1992 рік — поштовий ріжок;

2009 рік — летючий конверт;

2017 рік — ріжок і «пін».

Під час останнього ребрендингу компанія оголосила, що серед послуг зʼявиться експрес-пошта і кур’єрська доставка. Зазначимо, у березні 2017 року державне підприємство «Укрпошта» перетворили у публічне акціонерне товариство.