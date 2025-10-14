«Укрпошта» встановить власні поштомати

Державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» встановить власні поштомати. Про це повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Зазначається, що перші 100 поштоматів встановлять до кінця цього року: 70 у Києві та 30 в Одесі. Отримати посилку можна буде через застосунок або через PIN-код. Крім того, поштомати зможуть працювати в автономному режимі – без світла й звʼязку. Вироблятиме поштомати українська компанія Modern Expo, яка виграла тендер.

«Вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз, і форс-мажорні обставини», – повідомив Ігор Смілянський.

За словами Ігоря Смілянського, згодом планується встановити поштомати у всіх містах України. Окрім отримання посилок, поштомат можна буде використовувати й для відправлення листів. Таким чином «Укрпошта» планує замінити вуличні поштові скриньки.

«Тож будемо тримати вас у курсі й повідомимо, коли будемо готові чекати ваші посилки в наших поштоматах», – написав Ігор Смілянський.

Нагадаємо, у січні 2025 року «Укрпошта» повідомила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом TEMU.