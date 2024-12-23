Вартість перевезення вираховуватимуть від об'єму коробки, в яку склали посилку

З початку нового року «Укрпошта» запровадить нові тарифи на пересилання внутрішніх посилок. Компанія встановлює тарифікацію, яка буде залежати не від фактичної ваги, а від об’єму коробки, в які буде запакована посилка, повідомили у пресслужбі «Укрпошти» у понеділок, 23 грудня.

Нові тарифи запровадять з 1 січня 2025 року. У компанії повідомили, що зміни стали можливими завдяки модернізації сортувальної системи. Зазначається, що досягти повної автоматизації сортування вдалося у 2024 році.

«Вперше в історії компанії й і на ринку поштових перевезень України вартість відправлення буде залежати не від ваги, а від об’єму коробки, в яку запакована посилка. Вага посилки буде використовуватись виключно для контролю схоронності відправлення, а також для операційних процесів, пов’язаних з особливостями сортування та транспортування посилок», – повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Як визначатимуть вартість відправлення в«Укрпошті»

У компанії пояснили, що відправлення здійснюватимуть за двома тарифними планами – «Базовий» і «Пріоритетний». «Базовий» план буде оптимальним за ціною, а «Пріоритетний» передбачатиме пришвидшену обробку та доставку посилок.

Вартість визначатимуть за об’ємом коробки, в яку запакована посилка – тариф за об’єм буде єдиним незалежно від ваги посилки. Зазначається, що максимальна вага посилки за єдиним тарифом має складати не більше ніж 30 кг. Посилки понад 30 кг перевозитимуть на палетах, відповідно до тарифів на палетні перевезення.

Які саме тарифи на перевезення за об’єм запровадить компанія, наразі невідомо. Водночас у пресслужбі «Укрпошти» повідомили, що тарифи компанії «залишаються найоптимальнішими на ринку», а найнижчий тариф (45 грн) залишиться дійсним і після 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, у серпні 2024 року компанія повідомила, що почне здійснювати доставку закордонних паспортів за шість доларів, скоротивши вартість більш ніж удесятеро. Так, раніше закордонні документи надсилали міжнародні комерційні компанії за понад 70 доларів.