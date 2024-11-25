Грошову допомогу частина громадян отримають разом із пенсіями та соціальними виплатами у своїх поштових відділеннях

Близько 2 млн українців зможуть отримати одноразову державну допомогу за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 тис. грн у відділеннях «Укрпошти». Про це повідомили на сайті компанії в понеділок, 25 листопада.



Починаючи з грудня «Укрпошта» розпочне виплату 1 тис. грн державної допомоги пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях. Грошову допомогу громадяни отримають разом із пенсіями та соціальними виплатами у своїх поштових відділеннях.

«Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через “Укрпошту”, формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок “Дія”», – зауважують в пресслужбі «Укрпошти».

Виплати можна буде одержати через листонош, а також у стаціонарних та пересувних поштових відділеннях. Допомога за програмою «Зимова єПідтримка» в «Укрпошті» буде надаватися з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Отримавши допомогу, громадяни зможуть її використати до березня 2025 року.

В компанії нагадують, що отримувачі допомоги від держави зможуть витратити її на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв'язку, придбання продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях «Укрпошти». Також за ці гроші можна буде передплатити газети та журнали чи придбати поштову продукцію. Детальну інструкцію щодо створення заявок на отримання допомоги через «Укрпошту» в компанії обіцяли надати найближчим часом.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нові виплати у межах програми «єПідтримка». За словами президента, кожному українцю виплатять по 1 тис. грн. Хто і як зможе отримати виплату та на що її можна буде витратити, розповідав ZAXID.NET.