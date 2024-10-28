Нову виплату можна буде отримати з грудня. Для цього треба виконати кілька умов

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 жовтня, анонсував нові виплати за програмою «єПідтримка». Він сказав, що вже з 1 грудня українці зможуть отримати тисячу гривень. Хто і як зможе отримати виплату та на що її можна буде витратити, читайте в матеріалі ZAXID.NET.

Звідки гроші на нову виплату

Гроші для виплат українцям за програмою «єПідтримка», сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, візьмуть з інших програм, де до кінця року не встигнуть витратити все.

«Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо вони були виділені донорами в наш бюджет, а там умова, що не можна спрямовувати на військові видатки», – пояснив урядовець.

Проте остаточна сума, яку витратять на виплати українцям, наразі невідома, адже невідомо, скільки людей захочуть нею скористатися.

Кому потрібна тисяча гривень

Ініціатива зіштовхнулася з критикою і різні експерти висловили думку, що залишкові гроші можна було б використати на підтримку тих, хто дійсно її потребує. Розробники програми стверджують, пише РБК-Україна, що враховували інтереси саме таких людей.

Адже в Україні за межею бідності живуть близько 30% людей. Також є близько 3,5 млн внутрішніх переселенців, а більше половини із 10 млн пенсіонерів отримують пенсії до 5 тис. грн. Тож, наприклад, сім’я з двох пенсіонерів або малозабезпечених людей зможе отримати 2 тис. грн, що допоможуть оплатити рахунки за комунальні послуги взимку або закрити інші потреби.

Хто може отримати тисячу гривень «єПідтримки»

Отримати по тисячі гривень зможе кожен українець, анонсував Володимир Зеленський. Ідеться про дорослих і дітей. Проте виплату не зможуть отримати українці, які проживають за кордоном, навіть якщо вони мають статус біженців. Це означає, що потрібно буде пройти верифікацію місця перебування перед отриманням виплати.

Механізму виплати дітям наразі немає. Також поки невідомо, як зможуть скористатися допомогою українці, для яких це важко технічно.

Можливо, для допомоги з реалізацією програми залучать «Укрпошту». Тоді листоноші зможуть допомогти з оформленням карток для виплат пенсіонерам.

Деталі програми в уряді обіцяють представити у листопаді.

Як отримати тисячу гривень від держави

Хоча ідеться про нову виплату за програмою «єПідтримка», гроші, попередньо, не нараховуватимуть на оформлені за нею картки. Нові виплати прив’яжуть до програми «Національного кешбеку». Це допоможе популяризувати її, адже наразі вона не користується великим попитом – поки оформлено близько 2 млн карток за програмою.

Тим, хто вже оформив картку «Національного кешбеку» і отримує виплати за цією програмою, нічого додатково робити не потрібно.

Тим, хто ще немає картки «Національного кешбеку», потрібно зробити такі кроки:

відкрити спеціальний рахунок у своєму рахунку – це можна зробити у відділенні або через застосунок;

отримати віртуальну або фізичну картку;

надати банку дозвіл на передачу інформації про перекази з обраних карток;

оновити застосунок «Дія», обрати послугу «Національний кешбек» та вказати номер оформленої картки.

Коли програма запрацює, у «Дії» з'явиться опція «Отримати 1000» на цю картку, після її застосування гроші надійдуть на рахунок. Оскільки це будуть гроші державної допомоги, оподатковувати цю виплату не планується.

Куди можна витратити тисячу від держави

Програма має на меті підтримку українського малого і середнього бізнесу. Тож цю тисячу гривень можна буде витратити на товари українського виробництва. Тут, імовірно, ітиметься про товари, зареєстровані в програмі «Національний кешбек», хоча детального роз’яснення щодо цього ще не було.

Також буде змога заплатити цими грошима за комунальні послуги, купити квитки на поїзди «Укрзалізниці», оплатити квитки в кіно, купити книжки українських видавництв тощо. перелік такий же, як і за програмою нацкешбеку.

Важливо, що тисячу гривень від держави можна буде задонатити на підтримку ЗСУ. Перерахувати гроші можна буде конкретному підрозділу або через волонтерів та їхні фонди, пише The Page. Умови міжнародних донорів України забороняють використовувати ці гроші для підтримки армії, проте для громадян таких заборон немає – після виплати гроші будуть вже приватними, а не державними.